新北市新店央北市民活動中心於今（8日）上午啟用。（新店區公所提供）

新北市新店央北市民活動中心於今（8日）上午啟用。（新店區公所提供）

新北市新店央北市民活動中心於今（8日）上午啟用，由新店區長朱思戎主持揭牌儀式，活動中心場地為建商捐贈之公益設施，活動空間約62坪，空間新穎明亮並設置健體設施，為可聯誼、室內運動及活動使用之多功能空間，未來可供在地長輩社交、運動、休閒、快樂學習的環境。現場邀集地方民意代表及里長共同參與揭牌，期待未來能嘉惠央北重劃區及周邊居民。

央北市民活動中心位於新店區順德街175號，位處新店溪東側央北重劃區，鄰近捷運環狀線、松山新店線小碧潭支線、小碧潭商圈、陽光運動公園以及即將啟用的十四張歷史公園，周邊生活機能良好，極具發展潛力，居住人口持續增長中，公共設施需求也與日俱增。

朱思戎區長表示，隨著央北重劃區周邊住宅、商業設施陸續開發，可預期人口將快速增長，央北市民活動中心的設立將有助於凝聚居民情感，讓長輩得以健康安老、在地樂活，相信日後能成為周遭居民的優質活動空間。