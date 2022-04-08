前總統陳水扁昨天為國務機要費案舉行國際記者會自清，強調自己沒有貪汙。先前已提案《會計法》第99條之1條文修正草案的民進黨立委蔡易餘，今天呼籲朝野共同面對歷史問題，不要把陳水扁當成政治提款機，這會期盡速排審相關法案，讓國務機要費制度化。民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，朝野應該理性面對《會計法》修正，國務機要費除罪不是幫阿扁解套，而是必須轉型正義。

立法院財政委員會去年4月排審，蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，明定民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰，但遭到國民黨杯葛無法審查，以至於相關修法草案仍躺在委員會帶處理。

陳水扁昨大動作舉行記者會澄清國務機要費案，讓《會計法》第99條之1條文修正草案再度受到矚目。蔡易餘表示，國務機要費跟特別費本質一樣，但2011年朝小野大，國民黨在國會多數下僅把特別費除罪化，留下國務機要費，希望這會期加速排審《會計法》相關修法，朝野共同面對歷史共業，不要把陳水扁當成政治提款機，這樣對過去的國家元首非常不公平。

蔡易餘說，陳水扁昨天充分證明國務機要費支出大於收入，並把支出逐項列出，部分項目是國際外交使用，有些則是爭取更多國際能見度必要支出，陳水扁國務機要費在司法上沒問題，程序上的不正義，希望朝野共同盡速推動相關修法。

「這是一個歷史共業，這必須轉型正義」，柯建銘說，國務機要費和一般行政官員的特別費完全一樣，過去總共有6000多個特別費案件全部除罪化，國務機要費當然也必須要處理，並非替陳水扁解套。