本土疫情多點爆發蔓延校園，教育部昨統計全台逾128校停課，教育部長潘文忠今在立法院備詢時，被問到停課條件是否將鬆綁，他明確表示，一定會朝鬆綁方向前進。

疫情蔓延校園，全台學校停課數量持續增加，立委質疑如以現行標準持續下去，恐怕全台多數學校都會停課。衛福部長陳時中昨天表示，持續大規模停課恐影響學生受教權，將盡速與教育部討論，訂定因應Omicron疫情的停課標準。

對此，國民黨立委呂玉玲今質詢時指出，陳時中已經表態，若疫情繼續嚴重下去，很多學校都會停課，因此認為目前停課的標準方式太嚴苛，針對這部分，教育部是否也認為應該要鬆綁？目前是否已與衛福部討論？

教育部長潘文忠表示，有關因應防疫停課標準的修正，會繼續聽取縣市政府意見，而整個防疫是全國性做法，「一定會朝鬆綁方向進行」。

至於學校是否將以快篩取代停課？快篩方式又將如何進行？潘文忠表示，目前衛福部正就此積極進行專業規劃，教育部會與指揮中心同步進行。

行政院長蘇貞昌則表示，此次病毒特性就是傳播快、症狀輕，教育部及指揮中心正研擬各種方法逐步防範。他強調，去年台灣舉辦幾十萬人的大考，讓學生集中在一起都沒問題，代表防疫措施做得很好，因此請各界放心。

對於未來學校若以快篩取代停課，配套為何？蘇貞昌說，指揮中心會逐步的公布清楚的指引與方法，屆時教育部會通令學校配合。