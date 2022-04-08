盧秀燕上午在董事長顏清標陪同下參拜，並祈求遶境平安順利、疫情遠離。（陳世宗攝）

盧秀燕關心遶境活動的防疫安全，今天上午特地前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察遶境活動防疫情形。（陳世宗攝）

盧秀燕上午在董事長顏清標陪同下參拜，並祈求遶境平安順利、疫情遠離。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於今天深夜11時起駕！因國內疫情持續延燒，台中市長盧秀燕關心遶境活動的防疫安全，今天上午特地前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察繞境活動防疫情形，並參拜祈求遶境平安順利、疫情遠離；盧秀燕強調，媽祖是慈悲的，只要信徒都遵守相關防疫規定，今年遶境一定會成功。

盧秀燕指出，全國各地疫情比較嚴重，今年大甲鎮瀾宮媽祖起駕是全國重要事情，台灣人3月瘋媽祖，台中市今年在鎮瀾宮之前，已有四個媽祖廟在遶境，鎮瀾宮是第五個也是全國規模最大的一個。

盧秀燕說，今天先做防疫視察，已經有超過十萬信徒領注射三劑的3OK卡，中央提供台灣社交距離的APP，希望信徒大家下載，只要有相關動態就會顯示出來；媽祖是慈悲的，只要信徒遵守防疫規定，今年遶境一定會成功。

盧秀燕表示，鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境規模是全國最大，已有十萬人領3OK卡，除相關防疫規定外，參加進香的信眾全程都要戴口罩、不要鑽轎腳、要吃盒餐不可共食，不可席地打地鋪，希望一路上確實遵守相關防疫規定。

盧秀燕強調，她到鎮瀾宮祈福前，特別到大甲火車站及換發OK卡的地方去視察，大致來講鎮瀾宮做的很好，包括台鐵及環保局、交通局都有加強防疫規定。