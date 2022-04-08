高雄41歲錢姓男子5日凌晨與友人喝完酒後，獨自駕車返家，卻在路途中發現警方布署的路檢點，錢男心虛竟開始倒車行駛，以為能神不知鬼不覺躲過臨檢，未料，後方還有布署迴轉車道路檢點，雖然當時路檢點準備收隊，但錢男倒車的行徑怪異引起警方注意，員警將其攔停後對其酒測，錢男酒測值高達0.36mg／l，全案依公共危險罪將錢男移送高雄地檢署偵辦。

高市警小港分局桂陽派出所員警5日凌晨在高松路、大平路口與高松所聯合攔查避檢車輛，卻有一輛自小客車駕駛見到警方路檢竟開始倒車行駛，形跡極為可疑，疑似規避查緝，倒車約20多公尺，以為警方並未發現其行蹤，下秒卻被後方另個路檢點的員警攔下。

警方表示，其實當時勤務已經結束，員警準備收隊時，突然發現該自小客倒車的形跡可疑，便上前對駕駛執行攔查，當時聞到錢男散發濃濃酒味，一問之下，錢男才供稱自己在大寮區朋友機車行內飲用3罐啤酒後準備返回小港宏平路住家。

錢男指出，行經高松路橋見橋下警示燈，知悉警方正在執行路檢，但由於酒後心虛緊張，只能不顧安全想要倒車離去，以為可以神物之鬼不覺躲過一劫，但萬萬沒想到栽在後方針對迴轉道路檢的員警手上，對於涉犯酒駕遭逮他後悔不已。警方對錢男實施酒精濃度呼氣測試，酒測值為0.36mg／l，警方詢後依公共危險罪嫌將錢男移送高雄地檢署偵辦。

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