蔣萬安拋中正紀念堂更名 趙少康提議改成「反共園區」理由曝光

台北市長選舉年底登場，身世頻成話題的國民黨立委蔣萬安，對於中正紀念堂轉型，他首度拋出更名為「台灣建設紀念館」的建議。對此，黨內戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今表示，大家都能集思廣義，但他會建議改成「反共園區」，紀念先總統蔣介石一生反共。

中正紀念堂轉型議題備受關注，在文化部主導下，增加「獨裁事蹟」的展覽，蔣萬安今對外表示應以更高的視野、未來性觀點看待中正紀念堂的歷史定位，朝「台灣建設紀念館」方向前進，紀念過去70年來為這片土地付出的台灣人，包含兩位蔣總統、各個族群、世代。

對此，趙少康今陪同台北市議員擬參選人曾獻瑩前往市黨部登記時說，這案子要怎麼做可以集思廣益，但他建議改成「反共園區」，因為兩位蔣總統，特別是一生反共的蔣介石，過世時國際媒體還把重要節目停掉，特別介紹蔣介石一生，說他一生反共，從未改變。

趙少康說，民進黨現在想把蔣介石銅像除掉，但他們忘了，蔣介石是一生反共、最堅定反共，台灣才因此未淪入共產黨之手，所以才建議改成反共園區，至於蔣萬安建議改成什麼，他認為大家都能集思廣益，看看最後要怎麼做。