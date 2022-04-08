國民黨桃園市長布局爭議延燒，引發基層擔憂影響到台北市長選情。對此，國民黨立委蔣萬安表示，基層支持者很焦慮，希望黨中央盡快協調整合，在桃園推出最好的人選，期盼看到加強效果，而不是持續讓外界見縫插針，甚至親痛仇快。

民眾黨立委蔡壁如昨天讚許宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強是戰將，並向羅智強招手，歡迎他加入民眾黨，面對北市基層跟民眾黨走得很近，是否擔憂選情受影響，蔣萬安說，相信羅智強對國民黨的感情與使命，遠超乎大家的想像，希望盡速協調整合出最好的人選出來，向外界展現國民黨團結一致迎戰。

國民黨立委李德維認為，羅智強是黨內不可或缺的同志，國民黨都是一家人，有什麼問題或困擾可以說清楚，黨內同志愈多愈好。面對民眾黨積極拉攏藍軍，李說，民眾黨現在求才若渴，他對黨內同志有信心，相信民眾黨最後可能是徒勞無功。

被問到蔡壁如喊話羅智強支持台北市副市長黃珊珊，蔣萬安說，羅智強是國民黨內最強戰將，現在他已經宣布投入桃園市長這一役，相信黨中央會做好協調與整合，國民黨有非常多人才，年底選戰，羅智強一定會扮演舉足輕重的腳色，這一點也是很多支持者希望看到的。

此外，前總統陳水扁昨天為國務機要費案召開記者會自清，民進黨團總召柯建銘認為此刻朝野應理性面對《會計法》修正；蔣萬安被問到此舉是否在幫陳水扁解套時表示，外界有非常多的質疑，很多法案的推出，不應該因人設事，希望能有充分討論，反映各界意見，透過專業角度來看待任何法案修法。