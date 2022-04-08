新冠肺炎疫情延燒，全球各地未見趨緩，就連台灣單日本土案例也創新高，演藝圈也無法倖免，金曲歌王林俊傑稍早在instagram宣告自己確診，表示症狀除了輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，沒有其他嚴重不適，希望所有人不用過度擔心。

林俊傑在instagram上傳一分多鐘的影片，他表示疫情以來身邊確診病例層出不窮，稍早感到喉嚨不舒服，便自行用快篩做了檢測，沒想到結果顯示確診，讓他無奈表示：「輪到我了」，接著表示希望沒有對這段時間接觸過的人帶來太多困擾，至於自己目前的症狀，除了輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，沒有其它嚴重不適狀況。

林俊傑稍早曬出快篩結果。（jjlin IG）

林俊傑表示心情雖然無奈和沮喪，但只能勉勵自己保持樂觀正向的心情，希望能養好身體早日康復，，尤其想到還有很多為抗疫盡心盡力的人們，在第一線守護大家，就更要勉勵自己打起精神來，也向所有關心他的人喊話：「不要擔心，我會好好的」。

根據林俊傑經紀人表示，JJ是昨天早上（4/07）從洛杉磯飛抵新加坡，落地之後自己做了一次快篩，呈陰性，回到家之後被通知自己與確診者有密切接觸，於是決定自主隔離觀察身體狀況。後來開始有點喉嚨不適就再次進行快篩，結果呈現陽性，目前JJ身體狀況安好，有一點喉嚨痛、身體痠痛以及發冷，但沒有其它嚴重症狀。謝謝大家的關心，也希望大家保持身心健康！