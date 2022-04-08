謝金燕高雄演唱會門票明開賣。（開麗娛樂提供）

謝金燕原訂去年舉辦的「謝金燕2022 TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」，因疫情關係等了一年時間終於將在8月20日重啟，隨著時間逼近、門票將於明（9日）開賣，謝金燕滿心期待要去港都工作的日子，儘管離自己三度攻雄蛋日子還有4個多月，她已計畫在開唱前先來個高雄深度探索，除了吃美食、看美景到處踩點，也希卜臐抽出時間先到高雄巨蛋「巡視」做功課，謝金燕笑說：「太久沒到巨蛋級的場館，順道重溫一下在萬人場館裡的感覺。」

謝金燕打算「喬裝」成路人，更肖想在開唱前每個月都跑一次高雄，讓經紀人忍不住吐嘲笑說：「是『微服出巡』的概念嗎？我敢打賭你絕對會被認出來。」回憶過往表演經驗中，一次她在高雄演唱〈練舞功〉時，邀請一位歌迷上台同歡，沒想到這位歌迷有備而來，不僅歌詞熟記舞步也融會貫通，姐姐笑說：「他整場旋轉跳躍軟Q到不行，還忘我的深蹲non stop，那『舞功』真是有戳中人笑穴的魔力，害我整首歌都在笑，完全唱不下去」。曾多次受邀到高雄表演的謝金燕更難忘某次演出唱到一半舞台燈突然起火，由於事發緊急，但卻又是Live轉播演出，讓告訴自己要沉著應對的謝金燕當下「急中生智」，竟對觀眾喊話說：「自己要火爆了。」姐姐笑說：「現在想起來覺得自己怎麼會想出這樣的話來面對歌迷。」

除了高雄熱情歌迷讓謝金燕印象深刻，在地的美食更讓她深深迷戀，舉凡興達港炸海鮮、蚵子寮漁港鮑魚炒飯、海火鍋，都是她必訪的地方，笑說：「每次去高雄，沒胖個兩公斤回來就不算去過。」提及高雄演唱會門票將於明天開賣，謝金燕坦言「會擔心但沒壓力」，得知主辦單位開麗娛樂對於票房成績「壓力山大」，幽默的姐姐不忘在演唱會門票開賣前特別跟天公伯「喊話」一下，笑說：「真心祈求讓演唱會主辦單位的老闆能帶領著謝金燕 不畏疫情，與大家『疫』起衝經濟。」隨著近期疫情反覆無常，姐姐特別呼籲姐寶們對於防疫千萬別鬆懈，「大家出門都要戴好口罩，酒精瓶也隨身帶好，大家都能健健康康，期待一起『TURN口罩』的那天到來。」