裕隆集團格上租車積極創新線上服務，旗下格上Go Smart APP訂車平台，上線一年半累積25萬會員，旗下共享汽車因無接觸租車及重視清消，疫情期間受到消費者注意，國旅暢旺帶動，也大舉拓點進軍全台。為讓共享汽車更貼近用戶期望，格上更率先推動「車況登錄」機制，讓消費者先看內外車況，選車再租車，不須再因車況不透明而「踩地雷」。

格上表示，格上Go Smart共享車以重視清消及客服滿意度獲得良好的口碑，從深耕雙北及桃園都會用車起步，今年更快速擴展服務範圍及車隊規模，在高鐵沿線及宜蘭、花蓮、台東等地布點，「出站即取車、隨租隨還」的便利性，讓旅程的交通連結更加順暢。

格上在積極布局全台的同時，也率先同業宣布推行「車況登錄」，解決消費者租借共享汽車因無法預先查知車況及是否完成清消作業，而憂心防疫不確實，或有租到髒亂車、車損車等等「踩地雷」的狀況。

格上租車發言人賴信宏指出，「讓消費者盲租、踩地雷是我們不樂見的」，藉由APP租車前，內外車況照片及清消狀態的揭露，消費者「先看車況，再決定租車」，確保出遊、出行的安心，也是消費者選擇共享車需要被保障的權利。

應對疫情的反覆，格上的車輛防疫措施也藉由車況登錄的功能，讓維運清消團隊更快速、確實掌握車輛狀況，即時調派維運人員進行清消作業，同時檢查車上提供的次氯酸水是否足夠，維持格上一貫的清潔高標準要求，提供客戶防疫必要的準備。

汽車共享以24小時隨租隨還、手機操作以及無接觸租車的特性，必須透過線上及車輛功能的完善，讓消費者有更多租車保障；賴信宏說，因為重視消費者的服務體驗，格上Go Smart APP不斷從消費者的回饋意見，改進功能及服務，因此擁有良好口碑，也希望格上率先推動車況登錄的行動，吸引更多共享車同業加入，共同為打造共享車互助共好的境界努力。