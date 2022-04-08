金融市場仍受到俄烏戰爭、通膨、短期流動性干擾，但經濟復甦態勢未變，短期擾動後將回歸經濟與企業獲利增長基本面，現階段採取多重資產策略，以經濟具韌性、企業盈利佳的美股做為後市反彈潛力核心部位，搭配利率風險較低的債券減緩波動，兼顧增長性、防護力、收益機會，有助在當前市況多變環境下穩健因應。

投信法人表示，近期金融市場動盪不絕，包括俄烏衝突進展反覆，可能促使美歐對俄羅斯實施更多制裁外，市場也擔憂聯準會（Fed）採取更積極的行動控制通膨，根據最新公布的Fed會議紀要，許多官員表示有必要進行一次或者多次的2碼幅度升息，不確定因素影響延續下，資產價格波動大，讓投資操作更顯不易。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，儘管俄烏戰爭為金融市場帶來波動，不過從基本面來看，觀察花旗經濟驚奇指數，除日本外的主要地區，近期經濟數據表現仍然多優於預期，3月S&P Global PMI顯示主要國家經濟動能普遍由Omicron疫情後回復，全球經濟基本面仍穩定，尚未明顯受到地緣衝突之負面影響。

評估俄烏衝突降級、持續或升級三種情境，就油價、金融市場況狀及俄烏兩國經濟衰退假設，評估對主要經濟體GDP影響，當中又以美國所受衝擊較低，因美國製造業景氣仍處在擴張水準，就業市場維持強勁復甦，消費者擁有龐大儲蓄與偏低負債比，在主要國家中經濟可謂較具韌性，也為股市提供支撐。

徐煒庠認為，通膨壓力雖仍是中長期隱憂，不過在基期效應下，第二季起通膨年比增幅料將開始回落。整體景氣並未出現轉折向下的跡象，歐美金融環境改善趨勢也未變，風險性資產仍有表現機會，仍看好股優於債，但在不確定性病存下，建議透過多重資產策略來應對。

其中美股有經濟面與企業獲利面支撐，表現相對看好，可做為權益型資產中的核心部位，收益資產當中，高收益債因與升息連動性較低，具備高息保護，同時存續期間也較短，在近二次Fed升息循環中表現不俗，也是利率上升環境不可忽略的配置重點。