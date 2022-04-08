根據聯合國經濟和社會事務部資料顯示，十年後各國65歲以上人口，將接近或超過該國人口兩成以上，顯示全球已走向高齡化結構，連帶牽動高齡化的醫療需求增加，且為維持健康需要的高品質醫療，相關醫療支出也呈現逐年增長的趨勢，生技醫療股中長期看好不變。

富蘭克林華美投信表示，近年來生物藥、細胞治療、mRNA療法及基因療法的關鍵技術有所突破，生物治療技術逐漸成熟，其應用領域包含癌症精準治療、再生醫療、罕見疾病等，在疫情的影響下，更加速解鎖mRNA技術的應用，過去曾經束手無策的罕病，如今也即將揭開面紗，生物治療技術在未來趨勢中，對提高人類健康品質扮演重要的角色，將引領下一波生技行情。

生技除技術的動能增強，法規部分也相對應的支持。富蘭克林華美投信指出，美國食品和藥物管理局（FDA）「加速審核」程序上線，新藥批准制度放寬，有效加速新藥的審核速度，將更有利於擁有新技術的公司，能夠更快地受惠。

生醫產業區塊波段利好題材有跡可循，根據歷史經驗，每年第二季至第三季生技股表現，在醫學年會加持下，吸引市場目光，增加更多的表現機會，且大型公司併購中小公司增進完善產品線與技術領域，也帶動股價上揚，並擴大生技醫療版圖。

富蘭克林華美投信認為，生技產業成長趨勢鮮明，人口高齡化及廣大未滿足醫療需求，產業成長空間無法估量外，投資趨勢更加有行情可期。透過同時掌握大中小型股，以技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的部份，佈局癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會。採取由下而上的選股策略，選擇具發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股，逢低進場布局生技長線題材。