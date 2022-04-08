近來疫情再升溫，不僅許多學校因為有學生確診而停課，也讓一些企業啟動居家上班，減少人與人接觸機會。有線電視業者北都TaipeiNet宣布，考量許多人有居家上班的需求，特別推出半年短約的上網方案，且客戶可透過信用卡或「一卡通MONEY」線上繳費的新服務。

北都TaipeiNet表示，國內疫情再度升溫，居家辦公或上課的需求升高，該公司特別推出光纖上網半年短約服務，其中包含120M、300M、600M、1G等速率，適合居家辦公或家庭上網用戶。

其中300M以上的速率是採用FTTH真光纖到府架構，全家人同時連線WiFi也不怕有停頓的狀況，同時於4月18日起提供申辦半年短約上網方案，可免費體驗觀看百台頻道的有線電視服務，其中300M以上的速率再加碼免費體驗升級4k安卓機上盒，民眾可以直接用電視大螢幕來追網路影劇。

針對員工防疫部分，北都TaipeiNet指出，已要求外勤員工每天出勤前必須測量體溫，施工時務必配帶口罩，且定時用酒精消毒。

考量到許多客戶對於親自到超商繳費擔心與人接觸，北都除透過信用卡和台灣pay 線上刷卡外，官方網站也推出與一卡通公司合作的「一卡通MONEY」線上繳費，客戶綁定繳費訂單編號，日後就會自動跳出繳費提醒訊息。同時使用「一卡通MONEY」綁定訂單編號，有機會獲得Apple HomePod mini和家樂福禮券2,000元等多項大獎。