一名網友透露，老婆生完小孩變成「大帝」，常把「我拿命給你生小孩，我用好一點的有錯嗎？」掛在嘴邊，但他自認對老婆不錯，也在這段婚姻中付出很多，卻還要被老婆這樣情緒勒索，讓他感到很崩潰，也萌生離婚的念頭，貼文引起網友討論，不少人認為老婆這樣的確有點誇張，建議兩人好好談談。

一名男網友近日在臉書社團《靠北婚姻2.0》抱怨說，老婆生完小孩後，多了一句口頭禪「我拿命給你生小孩，我買／吃／用好一點，有錯嗎？」偶爾說說就算了，次數太頻繁以後，讓他聽了很心煩。

男網友表示，老婆懷孕與生產的過程都還算順利，每次產檢也都有人陪著去，醫師也從未說過老婆狀況有危險；而孩子出生以後，他也咬牙出了月子中心的錢，讓她可以好好坐月子，結果老婆現在卻一副「生了孩子就是大帝的嘴臉」。

男網友坦言，他每個月會給老婆4萬的零用錢，家裡的房貸與車貸都是他來扛，他自問不曾做過對不起老婆的事情，但對方生產完後的嘴臉，讓他超級受不了。「難道她以為全世界只有她能生小孩？這樣的婚姻我實在不想要了。」

貼文引起網友熱烈討論，不少人認為生產很辛苦，但原PO老婆有點情緒勒索，如果經常這樣說話，日子的確很難過下去。建議兩人坐下來好好溝通，如果真的合不來，就早日放過彼此。「辛苦了，贊成離婚」、「太情緒勒索了，二個人坐下來好好談談吧！」

不過，也有網友認為懷孕生子確實很辛苦，讓老婆說一說又怎麼了？而且因為只有老公單方面的說法，也許是先前發生了什麼事情，才讓老婆如此氣憤。「你老婆會說出這些話，肯定是你們曾有過什麼問題」、「是男人就別抱怨，多賺點錢就對了」。