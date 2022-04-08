信義房屋今年首度系統性招募總部幕僚儲備幹部，祭出保障月薪7萬、年薪120萬高薪搶才，入職後再透過為期2年的培訓與部門輪調，朝總公司主管職務發展。為提升人才密度以加速組織願景達成，除了持續招募房仲業務菁英，信義房屋也釋出多元職缺與計畫，廣納質優人才加入；目前在轉型辦公室擔任專案經理的梁育馨，政大企研所畢業後即加入信義房屋，輪調過業務、數據行銷等單位，在多元的工作歷練中，發現自己對於「產品行銷策略」深感興趣，未來希望朝這方向持續深化職能。

信義房屋與政大長期進行多項產學合作計畫，梁育馨從政大企研所畢業後，第一份工作就選擇加入信義房屋，至今已滿第5年。當時參與的產學合作計畫也提供2年輪調各部門的機會，除在業務單位見習，也歷經了行銷、住生活、數據行銷等單位的歷練；由於也參與過新興創立的單位，她認為，能從社會新鮮人的角度，觀察並參與一個專案從無到有，最後發展成一個新部門的歷程，是很難得的機會，「雖然壓力很大，但也幫助我快速成長。」

近年，信義房屋致力拚轉型，希望加速建構出完整的「居住生活生態圈」，梁育馨也轉至轉型辦公室，以PM角色負責領導專案、掌控專案流程等。她舉例，房仲業務對客戶最重要的服務之一，就是要替買方配案，因此，如何打造更智能的系統，提供更精準的配案結果給客戶，就是她曾參與的專案之一；在過程中，除了技術層面的執行進度，還須密切與第一線業務討論並尋求使用回饋，才能確保產品符合業務及買方真正需求，對於跨部門溝通能力也有提升。

梁育馨笑說，無論是輪調各單位的過程，或是目前在轉型辦公室的工作內容，雖然不乏「燒腦」的時刻，但只要敢提出想法，就有嘗試的機會，主管也能給予試錯的空間，這在傳統大型公司來說頗為難得。此外，透過輪調的歷程，有機會多元嘗試、不斷學習，也讓原本職涯發展目標還不明確的她，培養出對於產品行銷策略的興趣，未來希望有機會持續培養相關職能。

信義房屋指出，要達成未來願景，需要更多像梁育馨一樣有想法、有能力的青年加入，所以今年推出總公司儲備幹部計畫，鎖定國內外學士以上學歷應屆畢業生及2年內工作經驗的社會新鮮人，希望透過入職後的完整培訓，成為公司未來發展的重要拼圖，除提供高競爭力的薪酬福利，也安排輪調、中高階主管和外商管顧公司擔任專屬導師，以充實各領域關鍵職能與實作經驗，同時輔導考取專業證照。

至於職涯規劃藍圖，信義房屋也表示，加入行列的幕僚儲備幹部待培訓期間將滿，會安排職涯發展諮詢，並依照個人意願協助媒合集團內適合的職缺，短期成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。這項職缺即日起至4月底收取履歷，陸續安排初、複試面談，符合資格者7月前就會收到錄取通知。詳情可上信義房屋MA活動網頁查詢。