隔夜美股止跌反彈，但受到科技股下挫拖累，周五香港股市走跌，恆生指數目前跌0.47%，為21706.63點。國企股(H股)跌0.95%，為7424.19點。
中國股市下跌，亦給港股帶來壓力。
恆生科技股目前跌2.2%，成分股跌多漲少。嗶哩嗶哩重挫8.2%，跌幅最大。聯想漲2.77%，表現最佳。
美團跌3.3%，該公司遭非執行董事、紅杉資本中國基金創始人沈南鵬減持。
安踏、李寧均跌逾5%，目前在藍籌股中表現最差。
中鐵上季新簽合約大幅成長84%，股價應聲大漲近9%，帶動其他基建股逆勢上揚，中鐵建漲5%。
廣汽集團目前大漲6.4%，該公司3月汽車銷量年增30.66%，前3月銷量成長22.48%。
煤炭股表現亮眼，兗礦能源漲2.6%、中煤漲2.8%。歐盟對俄羅斯祭出新制裁，將禁止俄羅斯煤炭進口，並禁止俄國船舶使用歐盟國家港口，投資人看好煤炭價格將因而走高。
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