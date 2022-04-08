台東縣8日本土確診案及南部確診案至縣內足跡各有1例。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣8日本土確診案及南部確診案至縣內足跡各有1例。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣8日本土確診案及南部確診案至縣內足跡各有1例。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣8日本土確診案及南部確診案至縣內足跡各有1例。台東縣衛生局說明，今日的確診個案為1位20多歲男性，服役於高雄宜陽艦軍人、CT值16，因設籍台東列為台東個案，經疫調可傳染期無縣內足跡，請民眾勿過度恐慌。

另一南部確診個案，於清明連假4月3至5日前往花蓮遊玩，3日前往花蓮途中行經東河外帶包子，及5日返回南部時外帶藍蜻蜓至車上食用，2項足跡都為短暫外帶飲食，未有駐留，相關確診個案足跡已由環保局安排進行戶外消毒，請鄉親安心。

台東縣長饒慶鈴呼籲，與確診個案足跡重疊民眾如未匡列為居家隔離或自主健康管理者，請務必做好14天自我健康監測如有症狀勿拖延應儘速就醫，就醫時勿搭乘大眾運輸工具，如就醫採檢後確實待在家中等待報告。

此外，台東縣政府也補充說明，目前全縣停課標準為學校師生的同住家人有確診個案，該校預防性停課一天，實施全面清消，採線上教學。如學校師生有一人確診，該校停課10天，後續將依照中央公布最新停課標準滾動檢討修正。