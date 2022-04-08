福和生鮮農產公司與台農發公司成立農業國家隊，合作建立外銷供應鏈，今舉行「冷凍鳳梨釋迦外銷新加坡成果展」，宣布外銷4.7公噸鳳梨釋迦，並開拓日本、馬來西亞、澳洲等新市場。農委會主委陳吉仲表示，希望透過加工冷鏈技術，突破外銷5000公噸目標。（蔡雯如攝）

福和生鮮農產公司與台農發公司成立農業國家隊，合作建立外銷供應鏈，今舉行「冷凍鳳梨釋迦外銷新加坡成果展」，宣布外銷4.7公噸鳳梨釋迦，並開拓日本、馬來西亞、澳洲等新市場。農委會主委陳吉仲表示，希望透過加工冷鏈技術，突破外銷5000公噸目標。（蔡雯如攝）

台東鳳梨釋迦去年被大陸以有蟲害為由暫停進口，農民受創嚴重，農委會啟動加工、外銷、冷鏈3支箭政策，穩定收益。其中，福和生鮮農產公司與台農發公司成立農業國家隊，合作建立外銷供應鏈，今舉行「冷凍鳳梨釋迦外銷新加坡成果展」，宣布外銷4.7公噸鳳梨釋迦，並開拓日本、馬來西亞、澳洲等新市場。農委會主委陳吉仲表示，鳳梨釋迦目前已外銷超過4000公噸，希望透過加工冷鏈技術，突破外銷5000公噸目標。

福和生鮮董事長邱進福表示，大陸去年9月20日以介殼蟲害等問題，禁止台灣鳳梨釋迦銷售，因此公司臨危授命組成農業國家隊，籌組各大通路行銷企劃專案，在短短3個月內研發超低溫零下80度的急速冷凍整道設備，並引進日本低溫熟成和真空自動包裝、荷蘭清洗等設備，迅速投入冷凍鳳梨釋迦加工生產外銷行列，目前已將數噸鳳梨釋迦外銷裝櫃新加坡。

負責冷凍鳳梨釋迦行銷的台農發公司董事長洪忠修表示，大陸封殺產品，台灣就要往海外多元走，因此2020年起就有成功外銷鮮果至新加坡、馬紹爾共和國的經驗，這次配合福和生鮮公司冷凍技術，成功將約5公噸的冷凍鳳梨釋迦開拓到新加坡、澳洲等市場，也為台灣水果打開心市場。

陳吉仲表示，非常感謝福和生鮮去年面臨鳳梨釋迦無法外銷至大陸時，站出來用最先進技術，將生鮮鳳梨釋迦做成冷凍果品，賣到新加坡、日本等國家，目前鳳梨釋迦外銷已超過4000公噸，其中生鮮是3700多公噸，有200多公噸是透過冷凍加工技術出口，這部分不用檢疫，等同鳳梨釋迦鮮果、加工果已經外銷10多個國家。

陳吉仲說，該冷凍技術可以運用在台灣所有水果，台灣水果一年生產量超過250萬公噸，後續會透過加工、冷鏈、外銷三支箭，幫助各主要水果品項，現在冷凍鳳梨釋迦果在非產季可以賣給消費者，農委會持續加大力道，鼓勵生鮮加工業者往這個方向走，使產銷調節更順暢，讓台東鳳梨釋迦農民維持一定收入。