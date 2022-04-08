if at first you don't succeed

just try again 😎



📺 @NBAonTNT pic.twitter.com/Sz8ptdI5aQ — Golden State Warriors (@warriors) April 8, 2022

面對少了「三巨頭」詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克的湖人，勇士8日在自家主場靠著「浪花弟」克雷湯普生轟下全隊最高33分，外加4助攻、4籃板，最後以128比112輕取湖人，勇士除了拿下3連勝、續居西區第3，更送湖人吞下8連敗。

靠著里夫斯、荷頓塔克兩名小將首節優異火力演出，首節打完，湖人暫以32比27領先，不過打到次節，克雷湯普生隨即展現強大三分外線火力，單節進帳15分，幫助勇士打完上半場，反以65比62領先湖人，克雷湯普生半場摘23分。

打到第3節尾聲，勇士再靠克雷湯普生打出13比0猛攻，轉眼擴大領先到雙位數，勇士末節更換成前3節相當沉默的普爾爆發，靠著他接連兩記三分外線，勇士擴大領先到14分，場上局勢提前被勇士控制，勇士隨即把主力換下休息了。

勇士除了克雷湯普生火力全開表現，普爾也拿19分、11助攻與4籃板，無奈中斷連17場得分破20紀錄，威金斯17分，卓雷蒙格林10分、7助攻與3籃板；荷頓塔克雖拿生涯新高40分，仍無力扭轉局面，蒙克24分，霍華16分、12籃板。