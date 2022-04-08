港星曾志偉去年入主TVB成為「副總經理兼行政委員會特別顧問」，近來更親自下馬當主持人，參加新型爆料節目《講你都唔信》，過去傳出一喝酒就出事的他，坦言自己的喝醉史多到可以寫一本書分享，他還自曝曾在醉酒後被人脫光衣服放到電梯口惡整，結果被清潔人員叫醒，還虧他：「曾先生，你很難看啊！」

曾志偉48年前出道，1980年加入新藝城，與麥嘉、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓等人成立七人小組，被封為最強諧星，去年他受任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，希望替電視台營運注入新的想法，後來訪問到TVB高層樂易玲，問曾志偉上任至今的表現？他透露曾志偉常常一開就是一小時的會議，連晚飯都忘了吃，讚他認真、親力親為。

曾志偉自曝曾喝醉後被脫光放在電梯口。（圖／翻攝自big big channel Youtube）

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近年曾志偉出席晚宴，會後結束後常被拍到醉倒被人抬走的醜態，照片超級經典，每次都成為話題，而曾志偉近日在節目《講你都唔信》中便大開自己玩笑，自曝多年前參加洪天明孩子的滿月宴上曾斷片8小時，酒醒後只記得當晚吃了魚翅，後來他接到一堆恭喜電話感到莫名其妙，原來前一晚他在酒席中贏了很多錢，但他打開錢包卻什麼都沒有。

曾志偉說，後來他檢查錢包只有400元港幣，約1475元台幣，他怎麼想都想不起那些贏到的錢到哪裡去了，後來是朋友告訴他昨晚贏了很多錢太開心，便把工作人員一一叫出來分紅，送出的錢高達幾十萬港幣，曾志偉接著說，有次他和明星足球隊約吃飯，喝醉後竟被一票朋友脫光，只用一條床單包住，並將他抬到電梯口，第二天才迷迷糊糊被清潔人員喚醒，還嘲笑他模樣狼狽難看，令節目上在場嘉賓也哄堂大笑。

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