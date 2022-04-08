現代（Hyundai）新世代純電休旅車Ioniq 5，3月2日在台上市，創下3.5小時將今年度配額120台銷售一空的紀錄，截至4月6日（含）累積訂單一舉超過800張，已訂購準車主享專屬早鳥價：EV400車款145萬元、EV500車款169萬元、EV500 Performance車款189萬元，加贈二年價值6萬元的U-Power極速充電金、原廠V2L外接供電轉接器與原廠家用充電樁等優惠。

由於Ioniq 5熱銷程度遠高於預期，現代汽車總經銷南陽實業公布後續訂購辦法：一、於4月6日（含）前已完成之訂單，如遇交車前美元匯率上漲，南陽將全數吸收上漲之成本，但如因原廠供車規格配備有所變更，則依實車之規格配備增減調整售價。

二、南陽實業正積極向原廠爭取配額，惟考量匯率漲幅變動及交期不確定因素，為明確保障顧客方權益，4月7日起暫緩客戶訂購IONIQ 5，待後續供車到港計畫明朗，再行公告開放訂購。新顧客如有排單候車需求，依參考價格（EV400車款148萬元、EV500車款172萬元、EV500 Performance車款192萬元）受理訂車，售價及優惠辦法將依到港當月南陽實業公布辦法為準。