自行車族群8日均開出紅盤，尤其是自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），去年分別大賺1.5個股本、締造歷史高峰，早盤股價雙雙大反彈，美利達盤中大漲逾5%、最高來到262元；巨大漲幅也逾2%、最高來到266.5元，雙雄股價差距越拉越近。

法人表示，疫情與俄烏戰爭造成通膨、原物料與運輸成本走升，加上去年高成長基期，雙雄今年能否延續去年成長態勢，後續仍值得觀察。 巨大集團表示，通膨、俄烏戰爭確實為經營環境添增不確定因素，原物料成本上漲仍帶給獲利不小的壓力。但疫後人們更注重運動健身，預期將帶動中高階運動車款的需求與買氣；此外，高單價、高毛利的E-bike，已成為巨大重要的成長引擎，未來E-bike營收占比將逐年攀升，今年營收可望雙位數成長、續創新高。

美利達表示，台灣廠專攻中高階自行車與E-bike外銷歐美市場，今年訂單達交率有機會提高到90％，E-bike營收占比目標拚六成，今年營運表現續成長仍可期。