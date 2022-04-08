詹婦車輛疑似暴衝，撞倒路邊兩輛機車。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詹婦開車自撞，所幸沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

8旬老婦開車恍神暴衝 衝撞店門波及2機車

北市一名85歲詹姓老婦，8日上午7時從忠孝東路四段216巷停車場將車開出時，疑似一時恍神，車輛向前衝撞一家店面門口，並波及停在路邊的兩輛機車，所幸沒有造成人員受傷。

警方調查，詹婦持有駕照資格正常，上午她要從停車場駛出，管理員還在一旁指引，不料，車子卻暴衝衝撞路邊的花台及機車，直到店門口才停下來，車子當場冒出陣陣白煙，令管理員嚇了一大跳。

警方確認詹婦的酒測值為0，僅受到驚嚇沒有受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。