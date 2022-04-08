8旬老婦開車恍神暴衝 衝撞店門波及2機車 12:482022/04/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹姓老婦開車自撞路邊機車，直到店門口才停了下來。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詹婦車輛疑似暴衝，撞倒路邊兩輛機車。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 詹婦開車自撞，所幸沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 8旬老婦開車恍神暴衝 衝撞店門波及2機車 訂閱影音： 中時新聞網 北市一名85歲詹姓老婦，8日上午7時從忠孝東路四段216巷停車場將車開出時，疑似一時恍神，車輛向前衝撞一家店面門口，並波及停在路邊的兩輛機車，所幸沒有造成人員受傷。 警方調查，詹婦持有駕照資格正常，上午她要從停車場駛出，管理員還在一旁指引，不料，車子卻暴衝衝撞路邊的花台及機車，直到店門口才停下來，車子當場冒出陣陣白煙，令管理員嚇了一大跳。 警方確認詹婦的酒測值為0，僅受到驚嚇沒有受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。 北宜公路傳火燒車 重機過彎不慎擦撞護欄起火燃燒 蘇花改有望開放白牌機車通行 #恍神 #暴衝 #衝撞 #店門 #機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低胸妹濕身找愛車 暖警出手她嬌喊一句話 13:542022/04/06 社會 影》女騎士神鑽車自摔 下秒肉身猛撞橋墩 11萬網看傻 13:332022/04/05 社會 男子騎重機自撞再遭汽車輾過 身首異處慘死 12:182022/04/06 社會 載女友出遊機車不給力 太平警化身大力男相助 12:272022/04/08 寶島 6旬婦忘機車停哪 阿SIR靠嗅覺記憶法尋回 09:182022/04/03 寶島 機車雙載撞分隔島2人彈飛 騎士頭部重創送醫不治 10:332022/04/05 社會 毒蟲飛車搶包 打開只見7塊蔥肉餅 下場慘了 16:412022/04/04 社會 東港「球棒猴」砸車真相曝光 疑女友劈腿攔小王連送5撞 10:022022/04/07 社會 濕身「美胸女」雨中哭哭找車 警半小時尋獲她嗲喊「沒睡飽忘了」 12:222022/04/06 社會 電車給力 機車銷量3月衝7.1萬輛 04:102022/04/07 產業特刊 千座公建充換電站年底達標 下步六都外 04:102022/04/03 財經焦點 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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