【全程影音】蔡英文開防疫會議獨漏雙北首長 國民黨團轟：病毒來襲分藍綠？｜中時新聞網

本土疫情延燒，蔡英文總統6日召開防疫策略會議，縣市首長僅邀高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦。對此，國民黨團質疑，蔡政府防疫分藍綠，先前喊出「防疫視同作戰」、「同島一命」的訴求，簡直是笑話，呼籲政府盡速提高65歲以上年長者疫苗接種率、備足抗病毒藥品、擴增檢疫量能。

針對蔡英文前天召開防疫策略會議，國民黨團總召曾銘宗譴責，會中人口最多的雙北市長卻被排除在外，防疫攸關全民健康權益，蔡政府卻以黨派掛帥，還在分藍綠，試問病毒來襲有分藍綠嗎？

國民黨首席副書記長李德維表示，台南市長黃偉哲因沒有派系就沒獲邀，而基隆市長林右昌所屬的正國會在民進黨內非主流也未受邀，希望總統府、總統官邸不該成為民進黨派系會議或指揮中心，呼籲蔡英文善盡總統職責，面對全民防疫。

曾銘宗表示，蔡政府定位防疫與經濟共存，但65歲以上年長者疫苗接種覆蓋率嚴重不足，要求蔡政府提出誘因，提高65歲以上國人施打疫苗，而抗病毒藥品僅2萬3500份，萬一有大量重症出現怎麼辦，且檢疫量能不足，試問8400億紓困預算用到哪裡？

國民黨立委洪孟楷建議，蔡英文應盡快召開全國防疫會議，準備好充足藥物等備足防疫子彈。國民黨立委陳以信說，重症看病床、染疫看用藥、防疫看快篩，政府應備好足夠病床、藥品應備足到台灣人口數到2％、備好3000萬份免費快篩。