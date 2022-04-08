下一個連續假期端午節將放3天假，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線將提供1284架次、共13萬9476個座位數，自4月11日上午9時起開放訂位。

今年端午假期自6月3日至5日有3天連假，民航局規劃6月2日至6日為航空疏運期，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依市場需求規劃航班。

澎湖航線（不含澎湖－金門）將提供710架次、7萬7612個座位數；金門航線404架次、5萬264個座位數；馬祖航線170架次、1萬1600個座位數，航空公司後續將視需求增班。

民航局表示，此次端午連假，於尖峰時段6月2日至4日台灣出發往離島方向，以及6月4日至6日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。

民航局提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。