為了抑制居高不下的通膨，秘魯央行周四宣布調升基準利率50個基點（2碼），至4.5%，創下2009年來新高。當地持續高漲的通膨和生活成本已經引發強烈的民怨，並危及總統卡斯蒂（Pedro Castillo）的政局穩定。

在擺脫疫情衝擊後，全球第二大銅礦生產國秘魯的通膨開始急升並影響民生，促使該國央行在去年中首度調升當時位於歷史低點的基準利率（0.25%），此後並持續升息。

儘管如此，該國通膨仍然居高不下，根據官方數據，秘魯3月年通膨率為6.82%，遠超出央行設定的目標（介於1%～3%），並創下25年來新高，主要因為食品和燃油價格上漲，以及秘魯本幣索爾（sol）兌美元走貶。俄羅斯入侵烏克蘭使全球供應鏈受阻的情況惡化，並進一步推升物價與通膨。

由於不斷上漲的食品和燃油價格在全國引爆嚴重的示威抗議活動，秘魯政府周四已下令其武裝部隊在未來一個月接管該國的高速公路。