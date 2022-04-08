原來應該相親相愛的兄弟姐妹，卻在財產傳承過程出現紛爭，嘉義市地政士公會理事、蔡岳臻地政士指出，家人因遺產分配爭議而導致家人變仇人的案例，屢見不鮮，建議應即早透過「生前贈與」、「預留遺囑」、「財產信託」，或「保險」等不同方式來預先規劃，讓財產「傳愛」不「傳礙」。

嘉義市地政士公會理事蔡岳臻表示，不久前才接觸過一個案例，老母親猝死，子女爭產，不惜狀告老父一事尚未落幕，豈料不到一年半時間老父又接連過世，子女們再為繼承遺產問題，一言不和，竟上演棍棒相向的手足相殘場景，不由得心生感嘆，長輩打拚一輩子，財富傳承若要傳愛不傳「礙」，就應及早規劃，以防女子相殘！

嘉義市地政士公會理事蔡岳臻表示，他經常受邀到各地演講，並宣導長輩財產傳承要「傳愛不傳礙」，就得及早就財產的分配做好規劃，不要等兩腿一蹬，讓後代子孫為了爭產而撕破臉、或是告上法院。

但很不幸的，有位嘉義縣的學員跟他說，其隔壁八十多歲的王老先生過世，四位子女爭產的紛爭又起，且這種情況早在兩年前，王老先生的太太過世時，就上演過一次。

二年前的情況是，鄉下長輩大都「重男輕女」，且不想「立遺囑」觸霉頭，王老太太生前曾當著兒女面前說，她希望未來名下的田產及房子都讓男丁繼承，而女兒們就只要分現金就好，而女兒們當時也都說好。

沒想到，王老太太因急性心肌梗塞過世，其生前所遺留十幾筆市價幾千萬土地及數百萬現金存款要辦繼承時，因女兒們主張《民法》第1138條的權益，也就是她們跟老父及兩位兄弟可以均分財產，每人各有五分之一的權利。

但這一主張，引來兩位兄弟的不滿，指她們怎可說話不算話，就在辦喪事時，在靈堂前吵的不可開交，並驚動轄區警察出面緩頰；後來，因誰也不讓步，最後只好辦「公同共有」。

蔡岳臻表示，「公同共有」看似大家權益都均等，但這是最差的情況，因為，遺產沒協議分割之前，是「看得到、吃不到」；後來，據傳某位女兒還狀告老父，因為老父也是認為，田產及房產應該由兒子們繼承。

此一女兒狀告老父的訴訟，還沒開庭，沒想到王老先生近日由救護車從台北兒子住家處，送回老家，落葉歸根，嚥下最後一口氣。

王老太太的遺產還沒分情楚，現今又有王老先生名下的遺產要繼承。

據傳，治喪期間沒兩天，這四位兄弟姐妹加上各自的配偶，因意見不一致，又吵成一團，還有人持棍棒相向，甚至驚動轄區警察前來處理。

蔡岳臻說，他都可以猜想得到，王家子女爭產問題只會越來越激烈，甚至將來只能走上法律訴訟一途了。

他另外提到，他國中的同班同學，家裡三兄妹原本感情非常地融洽，但父母因病相繼過世，而留下三、四千萬元的遺產。沒想到，三兄妹也因為爭產問題，最後走上法院，不管判決結果如何，手足情感及關係都已「回不去」了。

蔡岳臻提到，長輩生兒育女，且努力打拚，就想拚房子、拚土地，累積許多財富，好留給下一代，但是，當父母親留下越多的財產，子女的爭產力道就越大，因為，每個人都不想「比別人少分一塊錢」，此外，也夾雜著「重男輕女」的分配觀念，事情愈發複雜更難處裡。

蔡岳臻提到，因時常承辦相關繼承及財富傳承稅務規劃案件，對於這些財富傳承規劃的感觸特別深，由於上一代往往在生前的時候，就沒有妥善預先規劃好所謂的財產分配，導致百年後，子女辦繼承，就常因遺產分配問題導致兄弟姊妹手足關係徹底決裂。

蔡岳臻表示，所謂「家和萬事興」，上一代如果能在生前就預先規劃好財產分配方式，這樣就能大幅降低子女們爭產的問題產生，而規劃工具有很多種，包括可以透過「生前贈與」、「預留遺囑」、「財產信託」，或「保險」等不同方式來預先規劃。

當然，每一項規劃工具都有其優缺點，同時也要知道這些都會有不同稅負成本產生，但是最重要的是能讓財富順利地傳承給下一代，因此，若能早先透過專業人士協助諮詢預先規劃，就能達到「財富傳承-傳愛不傳礙」。

蔡岳臻表示苦口婆心地建議，千萬不要讓辛苦一輩子積累下來的財產，在繼承分配時，成為手足感情失和的最大兇手。