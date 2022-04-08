政府執意推動2030雙語國家政策，引起諸多質疑與批評聲浪。為此，台灣語文學會發起「反對2030雙語國家」連署，迄今獲得逾1700位民眾支持。本土學界更重批，如此加以執行，在英語至上的洪流下，將使台灣陷入自我殖民的困境，呼籲將此案立刻退回行政院。

台灣語文學會、台灣文化政策研究學會、中華傳播學會與台大人文社會高等研究院今（8日）共同舉辦「跨領域學界反對2030雙語國家聯合記者會」。

台灣語文學會會長、中研院語言所研究員江敏華表示，由台灣語文學會發起的「反對2030雙語國家」連署，截至今日已獲得超過400位專家學者連署。

江敏華指出，台灣語文學會呼籲，應以「多語台灣，英語友善」，取代獨尊英語的「雙語國家」，轉為生態永續的多語言國家政策。

江敏華提到，這份自2月21日世界母語日起發起的連署，迄今已獲超過1700人支持，其中400多位來自大專院校，400多位來自中小學教師，連署者橫跨學界及社會各階層、各世代，顯示反對獨尊英語的訴求並非少數同溫層的自嗨。

江敏華強調，該會之所以反對雙語政策的4大理由，在於：

1、「雙語國家」將英語無限上綱，與「國家語言發展法」的精神背道而馳，嚴重忽視台灣是多元語言社會的事實。

2、「雙語國家」必然危及台灣的主體意識，使台灣陷入自我殖民的困境，在英語至上的洪流下，本土語言將淪為海邊的漂流木。

3、此政策在各級學校力推的全英語授課缺乏可行性，可能犧牲教學品質，甚至加速部分學生提早放棄學業。

4、此政策對整體社會在文化與價值認同、學生學習、社會就業、階級分化上都有不良影響。

江敏華說，台灣語文學會聯合台灣文化政策研究學會、中華傳播學會與台大人文社會高等研究院，均認為國際化、競爭力不等於英語化，政府應規畫本土語言優先的「多語言國家」，思考國家語言如何成為台灣在地全球化的資源，將自信心立基於國家語言的尊榮感、學習力、生活化和應用力上。

江敏華代表台灣語文學會，建議政府應儘速檢討「2030雙語國家」的名稱與內容，改以「多語台灣，英語友善」為目標，將「雙語國家發展中心設置條例草案」退回行政院，與「國家語言發展中心設置草案」一併研議。