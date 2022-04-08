今天大聯盟例行賽正式開打，各隊都以不同風貌迎來嶄新賽季，而對紅雀和主場球迷來說更是歷史性的一刻，因為隊史重炮手「生化人」普侯斯(Albert Pujols)在本季正式重返紅雀，並於對上海盜的比賽以第5棒指定打擊先發登場，首次站上打擊區時受到全場歡呼，畫面相當感人，彷彿回到了10年前。

Albert Pujols gets a standing ovation from Cardinals fans in his return to St. Louis 👏



(via @MLB)pic.twitter.com/XPFHCrh1vl — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 7, 2022

普侯斯2011年離開紅雀，中間輾轉效力天使與道奇，沒想到42歲的他本季重返老東家紅雀，再次穿上熟悉的紅色球衣於聖路易主場亮相。而賽前他就引來媒體和球迷矚目，因為沒意外他是特別重返生涯發跡地打最後一季，準備結束長達21年的生涯，他首次站上打擊區引起現場近5萬名觀眾歡呼，人氣依舊未減。

同時他也和老隊友莫里納(Yadier Molina)、溫萊特(Adam Wainwright)合體出戰，這兩人很有可能跟他一起於季末高掛球衣，所以每場球都相當珍貴。可惜今天普侯斯沒有繳出好表現，總計5打數0安打，首次打擊製造飛球被接殺、3、5局都因對方失誤靠野手選擇上壘，但沒機會跑回分數，7、8局上場仍未擊出安打。