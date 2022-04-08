星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹水瓶、獅子天蠍、處女射手、天秤雙魚這4個星座組合的情侶最容易吵架，而且一吵就沒完沒了，相處起來非常辛苦。

▍1.巨蟹座、水瓶座

巨蟹座、水瓶座都很愛分享，心思又很細膩，情緒也特別容易失控，所以很容易吵架。巨蟹座喜歡分享生活中所有的大小事，水瓶座喜歡傾訴自己內心的想法，但是兩個人的見解往往有很大的差異，此時會覺得對方完全不了解自己，因此而引起爭吵。

▍2.獅子座、天蠍座

獅子座、天蠍座都是比較強勢、自我中心的性格，而且都很愛面子，當兩個人想法不同時都習慣性堅持己見，然後就爆發爭吵，雖然吵架後兩人都想和好，但誰都拉不下臉來求和，完全沒有臺階可以下，每次的爭執都很難和平落幕。

▍3.處女座、射手座

處女座、射手座的個性差異太大，一個細心又敏感，一個粗心又隨性，每次射手座丟三落四時總會讓處女座看不下去，然後就開啟碎碎念模式，雖然射手座也知道對方是為了自己好，但是沒聽幾句就開始不耐煩，交往後幾乎是沒完沒了的吵架。

▍4.天秤座、雙魚座

天秤座、雙魚座兩個人都很在乎對方的感受，所以如果遇到不滿的事情，往往習慣性往肚裡吞，等到哪天爆發爭吵時往往一發不可收拾。再加上天秤座的中央空調性格，讓雙魚座非常受不了，雙魚座希望情人的重心可以放在自己身上，天秤座卻整天想跟朋友玩在一起，因此總是爭執不斷。