1名女房東在《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》爆怨，她將房子租給1位北漂的嬌小可愛女，不料對方卻拖欠房租，水電費4個月未繳，還將房間弄得一團亂，原PO憤怒表示女房客的習性真的很差還不愛洗澡，房間內佈滿了上百件的蕾絲內衣褲，貼文一出，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》發文，她將房子租給1位29歲嬌小可愛的女性，該女子聲稱自己1人孤身北漂打拼，要求房東降租，不料事後該位女子竟拖欠房租，連水電費都4個月未繳，屋內的傢俱幾乎都有損毀且房間堆滿垃圾。由於不希望再有人跟她一樣受害，原PO貼出多張房內的慘況。

網友們看到後紛紛留言：「好可怕，這怎麼住人啊」、「隔著螢幕，有味道」、「世界上真的無奇不有」、「佩服她這樣住得下去」、「如果住在這麼髒亂的房間。我寧可住大馬路」、「比公共廁所還噁心的環境她住得下去？不臭嗎」。

不少人要求原PO公布女房客資料，對此原PO也回應：「這些個資，聽說不能全PO，政府法律是保護房客，並沒有保護房東」，她還表示「女房客她的習性真的很差可能不愛洗澡，房間內佈滿了上百件的蕾絲內衣褲，但厲害的是，床上還是會預留位置睡覺」。