彰化縣政府緊急連絡超商和加油站，徵求公司行號，提供大甲媽遶境友善廁所。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府緊急連絡超商和加油站，徵求公司行號，提供大甲媽遶境友善廁所。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府緊急連絡超商和加油站，徵求公司行號，提供大甲媽遶境友善廁所，已多達171處。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府特別設計「大甲媽友善廁所」標示，請店家自行下載張貼於門口明顯處以供辨識。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽遶境彰化總是掀起最高潮，今年沿線學校幾乎多不開放香客進入，彰化縣政府環保局緊急聯繫沿線4大超商和加油站與商家等，提供香客方便，目前80家超商、42處加油站、10個交通場站和33間廟宇，還有民間店家等6家，已達171處，門口都張貼起「大甲媽遶境 友善廁所」標章，提供香客好方便。

近日疫情升溫，讓今年大甲媽遶境，更多了一些規範，不能鑽轎腳、接轎等，流水席也幾乎都採打包外帶模式，過去沿線民間熱情如火，都願意主動提供廁所，今年恐怕都有防疫考量。

彰縣府除了在南瑤宮對面的停車場和田尾公路花園的路口，各增設5座流動廁所，也緊急連絡各大超商和加油站，並徵求公司行號，一起加入友善廁所的行列，目前大肚溪南岸的進入彰化首站的人潮密集區，進發汽車修配廠、權亞石材都已響應。

四大超商、中油和福懋等各大加油站，於昨晚也都爽然應允，彰化縣政府特別設計「大甲媽友善廁所」標示，請店家自行下載張貼於門口明顯處以供辨識，並準備酒精、洗手乳及衛生紙，可提供繞境沿線友善店家供民眾使用。

彰化縣環保局廢棄物管理科長科金蘭表示，加入「大甲媽友善廁所」行列，環保局提供酒精、洗手乳及衛生紙，要加入店家，可上彰化縣環保局網站縣，下載「大甲媽遶境 友善廁所」logo張貼，並拍下店家商號及張貼友善廁所標誌的照片於4月8日上班時間向彰化縣環保局服務台領取物資，若有相關問題可電洽廢棄物管理科，電話：047115655分機409、420。

此外，彰化縣政府也公告9日上午7點至24點，開放一樓中庭讓香客休息，必須遵有室內社交距離1.5公尺，將控管中庭休憩之香客人數，進入需實聯制、量測體溫及配戴口罩，且得出示已完成接種3劑疫苗之證明，向縣府登記，由縣府發給識別證。中庭休憩期間嚴禁飲食。