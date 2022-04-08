藝人季芹與王仁甫在主持節目《旗開得勝》時傳出戀情，後兩人在關島完婚，夫妻甜蜜狀態讓許多人欣羨，近年選擇與先生搬到宜蘭頭城，讓小孩子在成長的過程中接觸大自然，也能夠著手經營民宿的副業，Youtube興起後他們架設頻道「芹仁PlayWhat」，分享生活上、工作上的大小事。

季芹與王仁甫結婚至今15年，感情始終甜蜜，而有了孩子後，夫妻倆非常用心在陪伴孩子長大，經常跟一雙子女相約家族旅遊，近日他們在Youtube頻道「芹仁PlayWhat」分享影片，作為民宿老闆的他們要去開箱其他人經營的民宿，季芹說民宿地點在礁溪，讓王仁甫當場傻眼，因為他們全家就住在頭城，兩個地方非常近，來回也不用多久，他說要去礁溪玩拍一拍照就可以回家住了。被季芹虧「人生要有儀式感。」

影片中季芹女兒和兒子大方入鏡，兩個小朋友遺傳父母的好基因，身形高挑纖細，一家人星味十足。婚後穿著偏保守的季芹罕見曬出全裸泡湯照，只見她做在石頭浴池中，短髮及肩，光滑美背一覽無遺，身邊還有寵物貴賓犬oreo的陪伴，他們有默契的抬頭往外看，有種歲月靜好的悠閒。

不過畫面中能看到這座浴室屋頂和部分牆面是用玻璃做的，可以看到外面，外面也能看進來，似乎有點被看到的風險。照片一出藝人好友在底下留言，台灣好媳婦佩甄回「好辣」、演員成語蕎和曾莞婷都留下愛心符號，季芹也透露這張照片是女兒樂樂拍的。

粉絲熱情回應「保養的太好了吧芹姐」、「濕背秀」話說這尺度仁甫哥可以接受嗎？、「這張照片會不會被黃標」