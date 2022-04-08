法拍物無奇不有！花蓮45歲劉姓男子因滯欠遺產稅、健保費等200多萬元，名下1600多坪農牧用地遭查封，價值超過千萬元，不過這筆土地現況有42座墳墓，法務部行政執行署花蓮分署將於12日聯合法拍，因拍賣標的十分特殊，期待有緣人投標。

12日舉行聯合法拍會，拍賣標的包括土地、中古車、股票等，其中位於吉安鄉草芬段492及493地號的2筆土地，合計1680坪農牧用地，雖是私人土地，卻有42座墓基在其上，可能因早年未禁止私人土地設墳，加上毗鄰永興村公墓，以致墳墓至今仍存在。

執行署花蓮分署表示，這筆農「墓」用地義務人為45歲男性，因滯欠國稅局遺產稅、健保及監理案件約200多萬元，花蓮分署參考估價師報告後訂出兩筆土地拍賣底價，分別930萬元及530萬元，略低於行情價，因這兩筆土地都有設定抵押權，所以一併拍賣。

花蓮分署說，該署去年也有拍賣類似物件，同樣都是有墳墓的私人土地，最後由墓主子孫稱「長輩托夢說不想搬家」，才順利賣出。「這種標的物確實需要有緣人」。

除了兩塊土地，這次拍賣標的還包括3輛中古車，分別在12日上午10時在台東縣稅務局後方停車場拍賣，以及當天上午10時30分在花蓮縣警察局違規車輛保管場進行拍賣。

當天下午3時於花蓮分署拍賣陽信商業銀行股票162股，2點30分至3時30分變賣中古腳踏車、手作原木傢俱、珠寶展示桌等物。因防疫，參與不動產投標的民眾可利用「通訊投標」。