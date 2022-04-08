選舉年加上房地產熱絡，台南市競選宣傳廣告與建設公司等其他大型竹木造廣告物，林立街頭，影響行的安全，台南市政府工務局從去年11月至今，依法執行拆除竹木架等違規廣告物3366件，工務局指出，若拆除後再次違規搭設，將依法開罰4萬至20萬元。

工務局指出，路旁搭建廣告物易影響交通公共安全，屢遭民眾陳情檢舉，台南市議會也十分關心，去年11月中旬至12月底1個半月，拆除違規竹木造等廣告物就多達874件。為加強執行力，工務局今年1月1日起增加倍數人力投入拆除違規竹木造等廣告物行列，至4月7日共拆除2492件，較去年第1波拆除作業增加3倍之多的數量。

工務局強調，凡違規竹木造廣告物及道路上擅自搭建違規廣告物，除依法強制拆除外，若拆除後，再次違規搭設者，可依建築法第95-3條及台南市廣告物管理自治條例規定，對土地所有權人及使用人處以4萬至20萬元罰鍰。