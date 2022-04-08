仲量聯行今（8）日協助新北市捷運局舉辦環狀線新北產業園區站捷運開發案招商說明會，因基地具環狀線及機場雙捷運優勢，預估投資額約11億元，可興建約7,000坪捷運共構大樓，提供商場及企業總部等進駐，預計第4季進行綜合評，選出最優申請人。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，新北產業園區站捷運開發基地面積約720坪，可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7,000坪商辦大樓，開發完成後，可連結新莊、板橋、中和及新店地區，與串連臺北車站及桃園國際機場，周邊既有台1、64、65線快速道路及國道1號等，交通條件佳，開發完成後，預計將可增加約400餘個就業機會。

該招商案已於今（111）年1月公告，對外徵求投資人，預計第4季進行綜合評選出最優申請人，簽約成為投資人後，辦理開發。

鄭智銘表示，為提升大樓規劃品質，形塑地標建築，與加強結構耐震能力及安全性，並提供良好辦公空間，新北市捷運局希望投資人以鋼骨結構（SC）興建大樓，辦公產品須集中配置及完善物業管理，以提供企業總部等頂級商務辦公空間使用，本站投標截止日為111年7月14日止。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，新北環狀線通車後，透過場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，為運量帶來正面效益，帶動周邊開發完成地區產業發展。新北產業園區站可由機場捷運A3站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉乘站，將成為雙北重要交通節點及國際門戶。

趙正義表示，仲量聯行將協助新北市捷運局，以捷運場站為起點，循「點－線－面」的開發層次，串接各站「點」帶動沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。