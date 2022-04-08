P.LEAGUE+高雄鋼鐵人16、17日將在高雄鳳山主場舉辦「Up To You-鋼好遇見你」主題周活動，除了歡迎全台各地球迷來到高雄與球員和啦啦隊面相見歡之外，同時也展現高雄的城市觀光特色，結合現下最流行的Up直播，帶給球迷最潮流的活力體驗。

鋼鐵人隊融合「最美捷運站」美麗島站內的公共藝術「光之穹頂」意象，設計出最新款的「SOUTHSIDE CITY JERSEY」南方之城城市版球衣，所有球員也將首度披上城市版球衣出賽，帶給球迷接地氣又引領時尚的體驗。

下周「城市Up主題周」擴大舉辦，除了所有球員穿著城市版球衣之外，為了展現年輕活力的高雄，開場活動也邀請到Up直播專屬DJ新生代甜美女孩BAIYIA炒熱現場氣氛，球團也直接將鳳山主場大廳打造成美麗島捷運站意象，用燈光打造五彩繽紛的燈光秀，宛如「大型打卡藝術空間」。

另外，鳳山主場內也會放上大港橋、流行音樂中心等高雄知名景點立牌，加入港都在地元素，讓民眾能和鋼鐵女神雅典娜的千芮、朵拉、怡庭、心恩及茵茵於背版前合影、簽名，留下珍貴回憶。5位啦啦隊軍團更首度變身直播主，透過線上與線下整合，讓運動產業與時下最流行的直播平台異業結盟，期盼能讓更多年輕族群感受到籃球的熱血活力。

為了吸引更多「南方之城」的球迷入場，只要出示台南、高雄、屏東的工作證、身分證等證件，兩天共計有200位幸運球迷可以獲得超級好康，除能領取年度主視覺海報外，還能參加呂政儒、周儀翔等球員賽後簽名會活動。

比賽當天若下載並註冊Up直播APP，或前500名進場的球迷，球團也會送出隱藏版的球星豪華卡禮包，內含限量發行的精美版球員卡，數量有限、要搶要快！周邊也有Up直播的互動攤位，可以免費獲得多款限量好禮。

「SOUTHSIDE CITY JERSEY」南方之城球衣是鋼鐵人隊以高雄美麗島站的公共藝術「光之穹頂」意象所設計而成，美麗島站體內的紅、藍兩大支柱，融入成為球衣的側邊設計，紅代表陽、藍代表陰，取其陰陽相融，就能交會成整個世界，也期盼高雄鋼鐵人如美麗島站一般，用熱愛職籃的心，注入一股璀璨正向的力量。

城市版球衣除了推出鋼鐵人本土三巨頭，呂政儒、周儀翔和陳又瑋的專屬版本外，鋼鐵人也首度在現場提供客製化球員的燙印服務。「南方之城」系列加碼推出其他周邊商品，包括雙面穿練習球衣、南方之城 TEE、帽子等，草寫的SOUTH SIDE美式復古風，也希望球迷能穿出更多年輕的流行元素。