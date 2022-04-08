「股神」巴菲特不喜歡虛擬貨幣的立場鮮明，更曾以「老鼠藥」批評虛擬貨幣市場過於投機，他也成為虛擬貨幣擁護者調侃的對象，知名比特幣大戶、有矽谷創投教父之稱的Peter Thiel就批評巴菲特是比特幣的頭號敵人還是反社會的老人。

CNBC報導，Peter Thiel是PayPal聯合創辦人，曾在臉書（Meta）創立初期就進行投資，2005年開始就一直在公司董事會擔任職位，直到今年初才離開，有矽谷創投教父稱號。

近年來，Peter Thiel透過風險投資公司Founders Fund持有價值達數億美元的比特幣，是知名比特幣的擁護者，日前出席在邁阿密舉行的比特幣大會，Peter Thiel對現場觀眾表示，「巴菲特是阻礙比特幣發展的頭號敵人，同時也是位來自奧馬哈的老人。」暗諷巴特特跟不上時代，巴菲特的公司就位在內布拉斯加州的奧馬哈。

此外，Peter Thiel也提到摩根大通執行長Jamie Dimon與投資管理公司BlackRock執行長Larry Fink，並將兩人批評虛擬貨幣的言論製作成圖片，稱呼他們為老年人政治。

Peter Thiel公開在會議上抨擊他認為阻礙比特幣發展的人，並向支持虛擬貨幣的投資者喊話，「這就是我們想要繼續爭取的，讓比特幣從現在開始增長10倍或100倍。」