昇陽半(8028)受惠再生晶圓需求續旺、晶圓薄化稼動率回升，2022年3月合併營收「雙升」至2.48億元、改寫同期新高，帶動首季合併營收達7.27億元，創同期新高、歷史次高，淡季營運不淡、表現符合預期。

昇陽半導體股價3月25日觸及62.4元的15個月高點，近日受大盤拖累急跌、7日回測55.6元支撐，今（8）日開高上漲3.94％至58.1元，截至午盤維持近2％漲幅，領漲晶圓代工族群。三大法人本周迄今合計買超716張，其中外資買超738張、自營商則賣超22張。

昇陽半導體公布2022年3月自結合併營收2.48億元，較2月2.18億元成長達13.65％、較去年同期2.26億元成長9.59％，改寫同期新高。累計首季合併營收7.27億元，較去年第四季7.23億元微增0.51％、較去年同期6.71億元成長8.24％。創同期新高、歷史次高。

昇陽半導體受惠再生晶圓業務需求暢旺、晶圓薄化稼動率回升，首季營運淡季不淡，較排除昇陽電池後的去年第四季營收小幅增加。而公司去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。