桃市長人選藍營鬧內鬨 郝龍斌：不必急 先看民進黨提名

桃園市長提名出現困局，前台北市長郝龍斌今認為，初選不是毒蛇猛獸，是凝聚支持者向心力的指標，也是很好的造勢場合，將來定要擬出大家都能接受的機制，國民黨必須團結才能贏下桃園，他也認為其實各縣市都該等到民進黨先提名完，國民黨再挑出能選贏的人應戰。

郝龍斌今陪同台北市議員擬參選人曾獻瑩前往市黨部登記時說，他認為桃園不需要急著決定人選，現在應讓每個人各自努力、凝聚向心力，透過每個候選人在地方上的勤走，了解地方狀況，將來透過大家都可以接受的機制，產生候選人之後，再團結一致。

郝龍斌說，國民黨的團結很重要，如果沒有大家都能接受的機制，就沒有真正的團結，但只有團結才能贏得桃園，他也認為桃園有機會贏，但關鍵在於團結，大家一起努力。

郝龍斌說，他也認為桃園提名不必急，還對黨中央獻策，認為各個縣市都該等到民進黨先提名完，國民黨再挑出能贏過民進黨的人選，只要透過合理的方式讓候選人產生，贏最重要，在這前提之下，應該做好所有準備。