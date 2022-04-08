民進黨立委許智傑今天在立法院總質詢詢問是否該採納代表台灣意識的通用拼音？行政院長蘇貞昌卻表示，語言最重要的是能通，做法上不該用意識形態去表示。（取自國會頻道直播）

台灣未有強制使用的英文音譯系統，扁政府時期推廣通用拼音，馬政府時期則採用漢語拼音，而蔡政府迄今延續未做調整。民進黨立委許智傑今天在立法院總質詢詢問是否該採納代表台灣意識的通用拼音？行政院長蘇貞昌卻表示，語言最重要的是能通，做法上不該用意識形態去表示。

許智傑指出，2002年的扁政府教育部發佈《中文譯音使用原則》，正式訂定通用拼音為主，但是到了2009年馬政府改為漢語拼音為主；2016年7月國發會召開的一場延攬外籍人才會議上，卻定調延續漢語拼音。

許智傑說，當初扁政府改用通用拼音，遭到對岸批評搞文化台獨，當馬政府採用大陸使用的漢語拼音，反被對岸吃豆腐統一。他強調，「我們台灣意識就是用通用拼音，漢語拼音就是中國意識。」

許智傑表示，他跟教育部和國發會討論過，兩邊都覺得可以以通用拼音為主，只是看要由哪個部會來發動？他詢問能否先由行政院祕書長帶頭發起？

蘇貞昌則表示，委員既然提出了要求，那就請專家來盤點，不過語言最重要是能通，讓外國人來台灣看得懂，聽出來的聲音跟我們講的話是一樣。他強調，「語言最重要的是能通，做法上不該用意識形態去表示。」