大甲溪下游河道偏移，洪水沖掉10幾公頃北岸高灘地農田造成農民損失慘重！市議員吳敏濟為保護近百公頃農田與堤岸，去年向市府爭取1億900萬元經費，疏濬河道也培厚高灘地北岸400公尺，吳敏濟8日會同水利局前往會勘；吳敏濟強調，培厚工程5月完成後，疏濬及河心導正將於明年4月完工。

高灘地農民黃益清指出，他在大甲溪下游耕種30多年，第一次遇到河道偏移釀成洪災沖走10幾公頃農田，以後只要每次大雨一來，大家就會害怕心血一夕之間化為烏有；特向吳敏濟市議員陳情，爭取河心導正，讓溪水往河心流，並將高灘地沿岸加厚，保護農民的生命財產安全，以後就能安心耕種。

水利局副局長馬名謙說，自從2017年起梅雨造成大量農田流失，該局接獲農民陳情及市議員關心多次到現場會勘，2020年起就陸續進行大甲溪下游疏濬作業，並將大甲溪的行水區予以導正，以免因河川改道，日以繼夜的沖刷，影響農民的切身權益。

馬名謙指出，市府去年再經市議員爭取並於議會通過總經費1億900萬元，進行疏濬培厚工程，延續上次區段，往上游繼續延伸1.6公里，工程中利用疏濬挖取的砂石來培厚北岸高灘地長400公尺，最大寬度50公尺，高度5公尺的半月型範圍，預計今年5月完工，整體疏濬工程預計明年4月前可全部峻工。

吳敏濟強調，為保護近百公頃農田與堤岸，河心導正及培厚是必要的，他去年特再向市府爭取經費疏濬培厚，除要求水利局在疏濬時須將行水區挖深加寬外，讓溪水不會隨意往北亂流，亦應培厚高灘地邊坡，完工後不僅能讓水流順暢，大甲溪的農民亦能更安心地耕作。