蔡依珊(中)今天獲台南一中頒發30萬元獎學金。(曹婷婷攝)

「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」獲得金牌的建興國中蔡依珊，是去年奪金選手中唯一女生及國中生，直接保送台南一中科學班，南一中校友總會獎學基金會今天頒贈30萬元獎學金給蔡依珊，為台南留住人才，也期勉她繼續發光。

南一中科學班入學簡章規定，參加「國際國中科學奧林匹亞競賽」獲個人銅牌獎（含）以上者，經審核確認可直接錄取。建興國中資優班蔡依珊為科奧金牌得主，今年保送南一中科學班。南一中校長廖財固說，蔡依珊年僅國中就奪下科奧金牌，表現相當優秀，南一中大手筆頒贈高額獎學金爭取好學生，也希望全台優秀科學人才都能來南一中就讀。

「被看重，很開心！」蔡依珊父親為南一中校友，哥哥也就讀南一中，雖然她可保送全台高中科學班，但她毫不猶豫選擇南一中。

蔡依珊從小學音樂，去年曾獲台南市音樂競賽長笛第2名，小五因準備建興資優班考試，接觸科學而愛上化學、生物，除了平日課業，花很多時間投入自學，雖然奪得科奧金牌，但她目標是明後年拚上化學奧林匹亞國手，未來希望前進MIT麻省理工學院。

蔡依珊今天由媽媽陪同接受南一中校友獎學基金會卓永崇董事長、中華民國校友總會吳榮彬理事長、南一中傑出校友周泰隆董事長、陳明輝董事長等人頒贈30萬元獎學金，拿著沉甸甸的30萬元，她笑說，獎金全權交由媽媽處理。

她也分享「自學能力很重要」，她提到，很多家長會讓小孩補習，但該思考的是能否適應與吸收？平常課業已經不少，時間分配也很重要，但自己真正想追求的知識，還是很樂意上網找教材學習，尤其為了準備化奧，平時也須讀很多大學的原文資料，剛開始讀雖生硬，看久了就習慣。