張藝興2012年從韓國偶像團體EXO出道，在日韓、兩岸三地都有超高知名度，更有著「零負評男神」的美譽，近年演藝重心都放在大陸，不過稍早在Instagram貼出親筆信，公開宣佈「到了該與SM分開的時候了」，確定將不再續約。

張藝興近年演藝重心放在大陸，更在2015年成立個人工作室，今年4月8日團體10週年紀念日，同時也是合約到期日，曾發文寫下「今天是結束也是新的開始」，讓粉絲推測是否續約，沒想到稍早在Instagram貼出全英文手寫親筆信，透露不再與SM續約，但依舊是EXO的成員，更強調這個決定對於30歲的自己，是個嶄新的出發。

張藝興強調永遠都會以Lay的身分待在團員身邊，畢竟自己就是大家在中國的家人，永遠愛著大家，最後不忘喊著EXO口號「相愛吧」，也抱著感激的心向所有人致謝：「這段時間給予應援的EXO成員們，謝謝；看著自己一路成長的SM職員們，謝謝；粉絲給予我無私的愛與應援，謝謝」。

張藝興去年歡慶30歲生日時，在微博表示「今天，我三十歲了，這樣開頭實在感覺很神奇，以前總覺得人好像應該是發生什麽了不起的大事或者有個標記，再進入這個看起來像人生分水嶺一樣的年紀」，更感謝從出道以來，靠很多人的幫助才有今天，坦言這是自己的幸運，也是應該回報的偏得（最多）。