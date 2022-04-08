國民黨國際部黃介正主任（中）帶領工作團隊8日出席Podcast節目「留聲雪克杯 Mind Shaker」開箱記者會。（羅永銘攝）

國民黨主席朱立倫預計5月下旬訪美，國民黨國際部主任黃介正今天表示，朱立倫訪美時間應超過1週，規劃走訪波士頓、華盛頓、紐約、舊金山和洛杉磯等5大城，也將在美國公開發表演講，鎖定兩岸穩定，但國民黨不會在此時思考兩岸政治關係的終局安排，希望兩岸應交流，降低彼此敵意。

國民黨國際部今天舉行Podcast節目「留聲雪克杯 Mind Shaker」開箱記者會，針對朱立倫訪美規劃，黃介正說，考量美國友人的時間和國民黨縣市議員提名作業時程，安排朱立倫5月底啟程赴美訪問，訪美行預計超過1週，將走訪東、西岸大城波士頓、華盛頓、紐約、舊金山和洛杉磯。

國民黨國際部今天舉行Podcast節目「留聲雪克杯 Mind Shaker」開箱記者會。（趙婉淳攝）

國民黨國際部今天舉行Podcast節目「留聲雪克杯 Mind Shaker」開箱記者會。（趙婉淳攝）

黃介正表示，朱立倫訪美期間將替國民黨駐美代表處揭牌，也將拜會美國行政部門官員、學者專家，而考量美國今年11月將舉行期中大選，除執政的民主黨外，朱立倫此行也會拜訪共和黨人士。

至於可能會見美方人士的層級，黃介正說，朱立倫此行不是為了宣傳，而是要破除國民黨離開華府的印象，朱立倫將在美國公開發表演說，向美方說明國民黨對美政策內涵、對中政策立場，以及針對台海安全、國際局勢發表看法。

黃介正進一步說，朱立倫的演說主軸以兩岸穩定來鋪陳，美方也會關注強化國防、國防預算增加、民眾參與國防等議題，這些都是共識，儘管台灣朝野兩黨的優先順序、關注重點與做法都不同。

黃介正舉例說，現狀可以是「非常緊張但是沒有開打」，但國民黨強調的是「低風險、有護欄的現狀」，必須維持兩岸互動，降低台海風險。他強調，國民黨不會在這個時間點思考兩岸政治關係的終局安排，這不切實際，且兩岸關係最終安排必須要有全民共識，不是哪個黨去講就有用。

黃介正指出，國民黨希望兩岸應交流、降低彼此敵意，若雙方不是很討厭彼此，能讓賽局延續下去，甚至是打季賽都可以，如果現在賽局就要結束，那對我方不利。

黃介正提到，以目前國際整體態勢，國際社會能幫助台灣的不多，大部分心有餘力不足，嘴巴很會講但腿到不了，外界給國民黨貼上「疑美論」標籤，理性持平來說，台灣並不是非高風險地區，所以國民黨就算2024重返執政，共機還是會繞台，因為那是針對美方的作為。