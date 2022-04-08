裕隆納智捷的瓊斯(Torren Jones)，8日宣告以場均29.9分、15.9籃板表現，攻守兩端優異表現，獲選SBL超級籃球聯賽3月單月最佳球員(Player of The Month)，3月份出賽9場比賽，有5場比賽得分超過30分，籃板都在雙位數，展現絕佳的宰制力，在聯盟中無人能敵。

而瓊斯自1月中加入裕隆以來隨即展現攻守兩端的宰制力，自3月份開始適應聯盟節奏後，更加鞏固裕隆禁區，防守部分場均近16籃板的表現，更於3月4號對陣台銀的比賽中，繳出25分、23籃板的雙廿表現，進攻部分場均來到近30分的統治級場面，無論是快攻爆扣或是第一時間補籃都是球迷津津樂道的精采表現。

對於首次獲得單月最佳球員的殊榮，瓊斯也謙虛的表示：「我想將這個獎項的榮耀歸給我的神，也謝謝我的隊友跟教練團們幫助我達成這樣的榮譽。我來到裕隆就是想要幫助球隊贏球，而這樣的意外之喜，我當然也很樂意接受。」

提到本月新加入夏普後取得四連勝的佳績，瓊斯也相當喜歡這個化學效應，並表示：「我們很喜歡我們的新成員，夏普是個很好的助力也和團隊磨合得非常好，也是裕隆這波連勝的重要因子。我覺得我不太需要對我的打法做出調整，我跟夏普在高低位的打法上不論是全場還是半場進攻都搭配得非常好。我認為我們的組合在聯盟裡是最難以阻擋的。」

面對瓊斯的宰制力，陣中又有班霸與新加入的夏普，對於3名不同性質的選手的搭配方式，裕隆納智捷籃球隊總教練邱大宗表示：「按照不同的對手不同的時段做出更適合他們的搭配方式及進攻防守模式，瓊斯與斑霸搭配與磨合有一定的成熟度，目前也積極的在技術調度上幫助夏普與斑霸兩人間在比賽中同時展現更高效威脅力度。期待如此團隊的調整，能在接下來季後賽中獲取好的成績。」