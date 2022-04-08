日股8日持續疲弱，日經周線可能會創1個月新低。早盤結束時，日經指數收26,820.37點，跌68.2點或0.25%。目前，日經周線跌3%左右，跌幅是1個月新低。東證收1,887.07點，跌5.83點或0.31%。同時，東證周線跌幅也將近有3%，是6個月以來表現最差的1周。

分析師認為，隔夜美股的那斯達克指數雖反彈，但幅度太小，很難激勵日股走高。另外，日經一旦到了兩萬七之後，獲利了結賣壓就會跟著出籠，大盤也被整個拉下去。

運輸設備類股表現最差，整體下跌2.67%，其中，豐田汽車跌3.9%。澳洲媒體報導，豐田疑似因柴油顆粒過濾器有問題，可能挨罰20億澳幣，約15億美元。

另外，超商業者Seven & i Holdings財測不佳，同時也宣布董事會改組，股價跌4.31%。

相機製造商尼康，祭出300億日圓，約2.42億美元庫藏股計畫後，上漲6.13%。