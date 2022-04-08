外資不賞臉，對聯發科(2454)已經呈現連續8個交易日的賣超，累計賣超達27253張，也使得聯發科股價持續下修，早盤由紅翻黑，股價走低，午盤過後跌幅逾1.5%，股價最低觸834元，創去年5月中以來新低。

近期因為智慧型手機市場需求亮警報，使得聯發科股價歷經一波修正，外資也已經呈現連續8個交易日的賣超，聯發科目前在籌碼面相對弱勢，失守5日、月、季線等，技術線型全數朝下，不力短線發展。

聯發科3月營收公布在即，預計在天璣9000出貨帶動下，單月營收有機會改寫歷史新高，只是，法人擔憂，在市場積弱不振下，聯發科與對手高通的5G SoC(系統單晶片)價格戰恐在本季提前開打，對聯發科將造成挑戰。

另外，高鐵新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案，確定由聯發科(2454)取得最優申請人資格，預計投入90億元開發，並引進3000個就業機會。聯發科表示，看好未來營運前景，除啟動大規模徵才外，為因應人力及業務成長需求，更於近期取得交通部鐵道局辦理「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」最優申請人資格。