立委楊瓊瓔爭取經費，協助后里兩所國小改善運動設施。（陳淑娥攝）

台中市后里區月眉國小及七星國小運動設備老舊，使用上有安全疑慮，經立委楊瓊瓔爭取經費，月眉國小pu跑道、籃球場約已完工，升旗台拆除改建預計年底動工；另外，七星國小操場pu跑道、籃球場整建近期將發包，8月底前可完工，兩校總經費約1700萬元。

月眉國小校長廖曉柔指出，學校操場跑道使用近18年，年久失修處處破損、榕樹竄根致地面隆起，跑道也不再具有彈性，學生活動處處危機，學校爭取多年，經立委楊瓊瓔及議員陳本添向中央及市府爭取635萬元補助，於去年底全面翻修整建，目前已完工。

另外，操場司令台已使用超過40年，屋頂明顯出現凹陷、鋼筋裸露，結構安全性堪慮，並且支柱因為過細，所以難以修復，目前學校先進行安全維護，去年已將屋頂及支柱拆除，不再使用，今年又再爭取320萬元，讓學校老舊司令台可以重新改建。

七星國小校長張若蘭說，七星國小操場大概有19年未大規模更新，很多地方都有破損、脫落現象，耐磨止滑層已完全磨除，過去校方礙於全面更新經費龐大問題，只能小規模修補，經楊瓊瓔立委協助後，順利得到中央全額補助730萬元，跑道整建面積約2000平方公尺，除全面刨除、更新PU跑道外，另也在周圍增設截根牆，避免榕樹竄根破壞鋪面，學校近期將發包，希望工程順利8月底前完工。

楊瓊瓔表示，雨後讓破損地坪更加危險，加上跑道使用相當多年，原本應該有彈性卻變得相當硬，孩子們戶外活動使用上容易跌倒、滑倒。陳本添指出，學校跑道不只學生使用，晚上還有許多社區民眾進入運動，在新跑道完工後，學生可以放心奔跑，社區民眾運動也更安全。

教育局副局長葉俊傑指出，市府長期對各級學校需求都非常用心，新的跑道為更具彈性的PU跑道，能避免受傷意外發生，運動對身體健康非常重要，除了希望大家常運動，也祝福學生在課業或運動上都能有更好表現。