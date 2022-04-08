西屯區龍善街一處被拆除後，又偷偷搶搭重建的農地違建，業者已自行拆除中。（都發局提供／謝瓊雲台中傳真）

烏日區慶光路上被拆除後又偷偷搶搭重建的農地違建，業者已自行拆除中。（都發局提供／謝瓊雲台中傳真）

大肚區遊園路一段的農地違建，業者已自行雇工拆除。（都發局提供／謝瓊雲台中傳真）

農地違章工廠大限已過，台中市政府都發局祭出鐵腕強拆農地違建，統計自上月中以來已經排拆18件，有半數經要求違規人限期自拆，已完成自行拆除，另外5成逾期未改善，由市府派公進場強制拆除。連假後完成的第一件強制拆除違建工廠，就在烏日五光路上，已於7日拆除完畢。

都發局指出，自3月15日以來，陸續排定18件農地違建拆除計畫，有9件已由違建人完成自拆；本月以來，包過西屯區龍善街、烏日區慶光路、大肚區遊園路一段等三處農地違建，都已在自行拆除中。

其中，烏日區五光路一處農地違建鐵皮廠房，總面積高達近1000平方公尺、高度約7公尺，先前已經拆除，不料竟又未經申請趁假日搶搭重蓋使用。

都發局表示，該案違規重新搭蓋，且早已超過市府要求自行拆除的期限，違建人仍想持續觀望，拒絕自拆，意圖以拖待變；因而認定違規情節重大，由都發局派公強制拆除，以維公共安全。

都發局強調，近期專案排定拆除18件農地拆後重建的違建，均已勒令限期拆除，並持續派員監督違建人自行拆除進度；烏日區五光路上農地違建，違建人已逾期仍未拆除完畢，藐視公權力，都發局7日出動大型恐龍嘴等拆除機具進場，執行強制拆除。呼籲違建業者勿挑戰市府決心，若未在限期內自行拆除，都發局將依法進場強拆，絕不寬貸。